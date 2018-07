Kuala Lumpur (SID) - Mercedes-Star Lewis Hamilton stand am Dienstagmorgen geduldig wartend am Gepäckband des Flughafens von Kuala Lumpur, Melbourne-Sieger Kimi Räikkönen war schon am Sonntagabend zum Ärger der Fans aus dem Albert Park geflüchtet. Dagegen gönnte sich Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nach Platz drei zum Saisonauftakt eine Auszeit und verbrachte mit Freundin Hanna einen Kurzurlaub in Australien. Der Heppenheimer wird erst am Mittwoch in Malaysia erwartet, wo am Sonntag (9.00 MEZ/RTL und Sky) das zweite Saisonrennen auf dem Programm steht.