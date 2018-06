Köln (SID) - Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) wird den nächsten Anlauf zu seiner Grand-Prix-Premiere für das Sauber-Team in einem neuen Auto bestreiten. Nachdem am vergangenen Sonntag technische Probleme einen Start zum Saisonauftakt in Melbourne verhindert hatten, stellt der Rennstall dem 25-Jährigen für den Großen Preis von Malaysia am Sonntag (9.00 MEZ/RTL und Sky) in Sepang ein neu aufgebautes Chassis bereit.

Der defekte Sauber C32 wurde zur genauen Untersuchung zum Unternehmenssitz ins schweizerische Hinwil transportiert. In Melbourne hatten die Sauber-Techniker kurzfristig ein zuvor unbekanntes Problem im Benzinsystem festgestellt, aus Sicherheitsgründen musste Hülkenberg auf seinen Start verzichten.