Tripolis (AFP) Genau zwei Jahre nach der Militärintervention westlicher Staaten in Libyen hat Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy dem nordafrikanischen Land einen Besuch abgestattet. Begleitet von seinem früheren Außenminister Alain Juppé traf Sarkozy am Dienstag an Bord eines Privatjets in Libyen ein, wie ein AFP-Fotograf vor Ort berichtete. Nach einem Empfang durch den libyschen Protokollchef und einem Besuch im Rathaus von Tripolis wollte Sarkozy den libyschen Premierminister Ali Zeidan treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.