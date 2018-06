Frankfurt/Main (dpa) - Hiobsbotschaft für Eintracht Frankfurt: Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga muss wahrscheinlich den Rest der Saison ohne Torhüter Kevin Trapp auskommen.

Der 22-Jährige hat sich bei der U 21-Nationalmannschaft vor dem Länderspiel am Sonntag in Tel Aviv gegen Israel einen Mittelhandbruch zugezogen. Dies bestätigten der Deutsche Fußball-Bund und die Eintracht. Für die in der Liga schwächelnden und von Spekulationen um Trainer Armin Veh sichtlich abgelenkten Hessen kommt der Ausfall zur Unzeit.

Trapp reiste zurück nach Frankfurt, um die Erstdiagnose der DFB-Mediziner durch Eintracht-Mannschaftsarzt Christoph Seeger bestätigen zu lassen. Das Team von Trainer Armin Veh muss sich im Kampf um die Teilnahme am internationalen Wettbewerb nun wieder einmal auf Oldie Oka Nikolov verlassen.

Der «ewige Oka», wie der fast 39 Jahre alte Schlussmann in Frankfurt genannt wird, hatte 371 Erstliga-Spiele absolviert, nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer aber seinen Stammplatz an Trapp verloren. Nikolovs Vertrag läuft zum 30. Juni aus, sowohl der Routinier - seit 22 Jahren im Verein - als auch die Eintracht denken schon an eine Verlängerung der Zusammenarbeit. «Für Kevin wäre es gut, wenn Oka bleibt», sagte Veh kürzlich.

Trapp hat maßgeblichen Anteil an der starken Saison der Eintracht. Das Fachmagazin «Kicker» führt ihn mit einem Notenschnitt von 2,40 als derzeit besten Bundesliga-Torhüter. Mit seinen Leistungen hat sich der frühere Keeper des 1. FC Kaiserslautern sogar für die Nationalmannschaft empfohlen. Bundestrainer Joachim Löw bescheinigte Trapp vergangene Woche am Rande der Kader-Nominierung für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kasachstan «jede Menge überragende Spiele in dieser Saison».

Klare Nummer 1 im DFB-Tor ist derzeit zwar Bayern Münchens Manuel Neuer vor René Adler vom Hamburger SV, und um den dritten Platz zwischen den Pfosten kämpfen momentan Marc-André ter Stegen von Borussia Mönchengladbach und Ron-Robert Zieler von Hannover 96. Für die WM 2014 in Brasilien gilt Trapp jedoch als ein heißer Kandidat.

Für die Eintracht ist der Ausfall des Keepers mehr als schmerzlich. Die Hessen sind seit sechs Spielen ohne Sieg, am Sonntag setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart. Dazu hat die ungewisse Zukunft von Armin Veh, dessen zum Saisonende auslaufenden Vertrag der Club verlängern will, die Eintracht in große Unruhe versetzt. Noch in dieser Woche wird eine Entscheidung erwartet, ob Veh in Frankfurt bleibt oder zum FC Schalke 04 wechselt.

«Ich bin mir sicher, dass der Trainer weitermachen will, wenn eine Perspektive da ist», sagte Nikolov am Montagabend in der hr-Fernsehsendung «Heimspiel!». Der 38-Jährige ist optimistisch, dass Veh bleibt: «Er ist das zweite Jahr hier, wir sind das zweite Jahr erfolgreich: das passt». Nikolov hatte seine Ersatzrolle eigentlich akzeptiert: «Wenn einer so stark ist und zu den besten fünf in Deutschland gehört, dann setze ich mich gerne auf die Bank. Man muss es neidlos anerkennen und Respekt zollen. Er spielt unglaublich gut.»

