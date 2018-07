Rio de Janeiro (SID) - Chelseas Mittelfeldspieler Ramires steht Trainer Luiz Felipe Scolari nicht für das Länderspiel der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien am Donnerstag in Genf zur Verfügung. Der 25-Jährige lässt sich wegen einer Oberschenkelverletzung in London behandeln und hofft, im zweiten Vergleich der Selecao gegen Russland (25. März) in London auflaufen zu können.

Im Kader der Selecao stehen neben Superstar Neymar (FC Santos) auch zwei Spieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München: Verteidiger Dante wurde ebenso berufen wie Mittelfeldspieler Luiz Gustavo. Für den Ex-Gladbacher Dante ist es die zweite Nominierung in Folge.