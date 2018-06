Kiel (SID) - Der frühere Kieler Handball-Manager Uwe Schwenker ist am zweiten Verhandlungstag des neu aufgerollten Prozesses wegen des Vorwurfs der Untreue weiter entlastet worden. "Es ist mehrfach vorgekommen, dass Noka Serdarusic Darlehen von Uwe bekommen hat, die er später zurückgezahlt hat", sagte Zeuge Georg Wegner vor dem Kieler Landgericht: "Wir haben davon immer erst im Nachhinein erfahren und damit kein Problem gehabt."

Der ehemalige Gesellschafter des THW Kiel war für die juristischen Belange beim deutschen Rekordmeister zuständig. Wegner sagte am Dienstag als zweiter Zeuge vor der 3. Großen Wirtschaftskammer aus. Am vergangenen Donnerstag hatte bereits der Ex-Gesellschafter Hubertus Grote Schwenker entlastet. Am Mittwoch wird der Prozess fortgesetzt. Mit einem Urteil wird am 10. April gerechnet.

In der erneuten Verhandlung geht es um zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 60.000 Euro, die Schwenker im Frühjahr 2008 an den damaligen THW-Trainer Noka Serdarusic gezahlt hatte. Sie waren nicht in der Bilanz der Kieler aufgetaucht.

Mit Verwunderung reagierte das Gericht am Dienstag auf einen Antrag der Staatsanwaltschaft, Serdarusic noch einmal vorzuladen. Richter Andrej Gabler verwies auf das umfassende Aussageverweigerungsrecht des ehemals Mitangeklagten.

"Es wird immer deutlicher, dass es der Staatsanwaltschaft nur um Prozessverzögerung geht", sagte Verteidiger Michael Gubitz. Schwenker hatte seine Unschuld stets beteuert und setzt auf eine vollständige Entlastung.

Der Freispruch Schwenkers im Anklagepunkt der Untreue aus dem Januar 2012 war vom Bundesgerichtshof im November des vergangenen Jahres nach einer Revision der Staatsanwaltschaft aufgehoben worden. Der Freispruch vom Vorwurf der Bestechung und des Betrugs hat indes Bestand.

Ab September 2011 hatte Schwenker sich zusammen mit Serdarusic mehr als vier Monate lang vor dem Kieler Landgericht verantworten müssen. Im Zentrum der Ermittlungen stand dabei das Finale der Champions League 2007 gegen die SG Flensburg-Handewitt, das Schwenker laut Anklage verschoben haben soll. Nach 19 Prozesstagen sprach Richter Matthias Wardeck die beiden Angeklagten frei. Die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft hatten im März 2009 begonnen.