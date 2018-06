Washington (AFP) Bei einer Explosion auf einer Militärbasis im US-Bundesstaat Nevada sind sieben Armeeangehörige getötet worden. Der Unfall habe sich am Montagabend während einer Übung von Marineinfanteristen ereignet, teilte das Militär am Dienstag mit. Durch die Explosion in dem Munitionsdepot Hawthorne seien mehrere Menschen verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.