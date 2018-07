Vatikanstadt (AFP) Im Vatikan hat am Dienstagmorgen die feierliche Amtseinführung von Papst Franziskus begonnen. In der Messe auf dem Petersplatz wurden dem neuen Heiligen Vater die Symbole der päpstlichen Macht überreicht: der Fischer-Ring und das Pallium, eine Stola aus Lammwolle. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche war zuvor auf einem offenen Papamobil in einer langen Runde durch die Menschenmengen im Vatikan gefahren.

