Kabul (AFP) Die NATO und die Regierung in Kabul haben sich in groben Zügen auf ein Abkommen zum Abzug der internationalen Truppen aus der afghanischen Unruheprovinz Wardak geeinigt. Nach "mehreren konstruktiven Gesprächen" mit Vertretern der afghanischen Führung sei es gelungen, sich auf einen Plan für Wardak zu verständigen, erklärte US-General Joseph Dunford, der die NATO-Truppen in Afghanistan kommandiert, am Mittwoch. Demnach sollen Armee und Polizei in Afghanistan "bald" die Kontrolle über Nerch, einen der acht Bezirke der Provinz, übernehmen.

