Berlin (dpa) - Frauen tragen immer mehr zum Einkommen von Paaren in Deutschland bei. Inzwischen steuern sie fast ein Drittel zum gemeinsamen Verdienst hinzu, wie aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. Die Entwicklung lasse sich vor allem damit erklären, dass immer mehr Frauen berufstätig sind. So verdienten im Jahr 2000 in gut drei von zehn Partnerschaften noch ausschließlich Männer das Geld. Elf Jahre später sei dies nur noch bei einem Fünftel der Paare der Fall gewesen.

