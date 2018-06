Peking (AFP) Chinas neuer Präsident Xi Jinping will sich für eine Aussöhnung zwischen Nord- und Südkorea einsetzen. "China ist bereit, die notwendige Unterstützung zur Beförderung der Aussöhnung zwischen dem Süden und dem Norden sowie für Kooperation zu leisten", sagte Xi am Mittwoch in einem Telefonat mit seiner südkoreanischen Kollegin Park Geun Hye, wie das chinesische Außenministerium auf seiner Internetseite mitteilte. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea seien wichtig für die Lage auf der Koreanischen Halbinsel, betonte Xi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.