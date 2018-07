München (AFP) Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hat Gerüchte über eine angebliche gemeinsame Show mit Günther Jauch als "Nebelkerze" zurückgewiesen. In einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Interview der Illustrierten "Bunte" betonte der mit seiner Vorabendsendung in der ARD gescheiterte und als RTL-"Supertalent"-Juror mäßig erfolgreiche 62-Jährige seine Gelassenheit bei der Suche nach einem neuen Job. "Ich sitze in Malibu in der Frühlingssonne und plane ohne Hast und Not", sagte Gottschalk.

