Berlin (AFP) Im Kampf gegen ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen fordert der Bundesverband Junger Unternehmer (BJU) mehr Einsatz von Müttern mit Babys. Sie könnten beispielsweise während der Ferienzeit ihre Babypause unterbrechen und als "Urlaubsvertretung in der Firma arbeiten", schlug BJU-Chefin Lencke Wischhusen in der "Bild"-Zeitung (Mittwochausgabe) vor. So blieben die Frauen "besser in Kontakt mit ihrem Arbeitgeber".

