Frankfurt/Main (AFP) Einem großen Teil der heute 38 Millionen Arbeitnehmer drohen im Alter bei einer Vorsorge nur über die gesetzliche Rente laut einer Studie massive Einbußen beim Lebensstandard. Wer nur auf die gesetzliche Vorsorge setze, dem fehlten im Ruhestand monatlich im Schnitt 806 Euro, teilte die genossenschaftliche Fondsgesellschaft Union Investment am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Nur die rund 16,6 Millionen, die zusätzlich privat vorsorgten, könnten ihren Lebensstandard halten. Deren Altersbezüge lägen im Schnitt bei knapp 60 Prozent des letzten Bruttoeinkommens.

