Shanghai (AFP) Nach heftiger Kritik im chinesischen Fernsehen ruft Volkswagen mehr als 384.000 Fahrzeuge wegen Problemen mit dem Getriebe in die Werkstatt zurück. Defekte am Direktschaltgetriebe könnten in "seltenen Fällen" zu Motorpannen führen, teilte der Konzern am Mittwoch in einer Erklärung mit. Lenkung und Bremsen seien davon jedoch nicht betroffen.

