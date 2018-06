Berlin (AFP) Vor dem Energiegipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder gibt es in den Verhandlungen einem Zeitungsbericht zufolge Bewegung. Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) komme den von SPD und Grünen regierten Ländern in einem neuen Papier zum Stand der Beratungen in mehreren Punkten entgegen, berichtete die Berliner "Tageszeitung" ("taz", Donnerstagsausgabe). Unter anderem sei eine zunächst angedachte, rückwirkende Kürzung der Einspeisevergütung bei bestehenden Wind- und Solaranlagen vom Tisch.

