Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Nein des zyprischen Parlaments zu dem von der Eurogruppe ausgehandelten Rettungspaket für die klamme Mittelmeerinsel bedauert.

Nun müssten die Alternativvorschläge des Landes abgewartet werden, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Sie betonte, die Eurogruppe habe klar gemacht, dass sie Sparguthaben bis 100 000 Euro nicht in die Maßnahmen habe einbeziehen wollen. Über diese Summe hinaus müssten Anleger aber einen Beitrag leisten. Der Bankensektor dürfe nicht außen vor bleiben.