Washington (dpa) - Der US-Senat hat einen Ausgabenplan für die kommenden sechs Monate verabschiedet. Damit sind die Regierungsgeschäfte bis Ende September gesichert. Die Verordnung tritt aber erst in Kraft, wenn sie auch vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wird. Nach den Anfang März gescheiterten Etatverhandlungen gelten in den USA Zwangseinsparungen, die Einschnitte nach dem Rasenmäherprinzip in Höhe von 85 Milliarden Dollar bis Ende des Haushaltsjahres im September vorsehen.

