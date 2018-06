Paris (AFP) Der Misstrauensantrag gegen die französische Regierung ist in der Nationalversammlung in Paris wie erwartet gescheitert. Der Antrag der konservativen Partei UMP erhielt am Mittwochabend nur 229 Stimmen, wie Parlamentspräsident Claude Bartolone mitteilte. Für einen Erfolg hätte die absolute Mehrheit der 573 Abgeordneten, also mindestens 287 Parlamentarier, zustimmen müssen.

