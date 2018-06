Halle/Saale (SID) - Stammtorhüter Darko Horvat vom Fußball-Drittligisten Hallescher FC beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Insgesamt stand der Kroate seit 2007 192-mal für den HFC auf dem Platz und stieg in dieser Zeit mit dem Verein von der Oberliga bis in die 3. Liga auf. 2009 erlangte der 39-Jährige bundesweite Aufmerksamkeit, als er für den damaligen Regionalligisten im Spiel gegen Türkiyemspor Berlin in der Nachspielzeit das 2:2 köpfte und für das Tor des Monats März nominiert wurde.

"Darko ist, das hat diese Drittliga-Saison bewiesen, immer noch in Top-Form. Schon allein aus diesem Grund hätten wir es gern gesehen, wenn er seinen Vertrag noch einmal verlängern würde", sagte HFC-Manager Ralph Kühne: "Wir haben in der letzten Zeit viele Gespräche geführt, akzeptieren Darkos Wunsch natürlich voll und ganz. Seine Heimat Kroatien wird ab Sommer der neue alte Lebensmittelpunkt sein.