Genf (SID) - Der italienische Fußball-Nationalspieler Giorgio Chiellini (28) fällt für das Länderspiel gegen Rekord-Weltmeister Brasilien am Donnerstag in Genf aus. Der Verteidiger von Juventus Turin, Bayern Münchens Gegner im Viertelfinale der Champions League, zog sich am Samstag beim 2:0 gegen den FC Bologna eine Sprunggelenksverletzung zu. Chiellini ist auch für das WM-Qualifikationsspiel des Vize-Europameisters am Dienstag auf Malta fraglich.

Italien führt die Gruppe B mit zehn Zählern an. Malta ist ohne Punkt Letzter.