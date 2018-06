München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München hat drei seiner Talente längerfristig an sich gebunden. Die jeweils 20 Jahre alten Andreas Geipl und Kodjovi Koussou verlängerten ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2014, A-Junioren-Torhüter Michael Netolitzky sogar vorzeitig bis 2016. "Allen drei trauen wir den Sprung in die Profimannschaft zu. Außerdem sind sie ein wichtiger Bestandteil unserer U21, die noch um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft", sagte "Löwen"-Sportchef Florian Hinterberger.