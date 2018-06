London (AFP) Der britische Rockmusiker David Bowie wird ab Samstag mit einer großen Retrospektive in London geehrt. In der Ausstellung "David Bowie is" ("David Bowie ist") werden im Victoria and Albert Museum bis zum 11. August unter anderem Filmkostüme, Fotografien, Film- und Videoschnipsel sowie Manuskripte des vielseitigen Künstlers gezeigt. Zu all dem soll die Musik des 66-jährigen Bowie ertönen - Hits wie "Space Oddity", "Starman" und "Heroes".

