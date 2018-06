Los Angeles/Berlin (dpa) - R&B-Sänger Bruno Mars (27, «Locked Out of Heaven») ist alles andere als prüde.

In einem Interview mit dem US-Magazin «GQ» sagte Mars, er schreibe gerne Lieder über Sex: «Es fühlt sich gut an, darüber zu singen. Es ist einfach spannend und versetzt dich in einen guten Gemütszustand. Über Sex zu reden, bringt jede Party in Schwung.»

Der 27-jährige Hawaiianer möchte keine Lieder schreiben, die «nur gut klingen», sondern Ereignischarakter haben: «Mein Lieblingssong ist "Bohemian Rhapsody". Dieser Song ist ein Event! Ich bin sicher, er hat die Welt schockiert. Das möchte ich auch machen. Die Welt schockieren», erklärte Mars.

Bericht «GQ»