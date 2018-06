Köln (dpa) - Horst Schimanski kommt zurück: Götz George, der im Juli 75 Jahre alt wird, soll noch einmal in die Rolle des kultigen TV-Ermittlers schlüpfen.

Für Mai seien die Dreharbeiten angesetzt, sagte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunks (WDR) am Mittwoch in Köln und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung. In der neuen Episode mit dem Arbeitstitel «Loverboys» soll Schimanski in Köln, Amsterdam und seinem alten Revier Duisburg ermitteln. «Es geht um Liebe und Verrat», so der WDR. Auf Sendung geht sie «möglichst noch im Geburtstagsjahr», sagte die Sprecherin. Es ist Georges 48. Einsatz im typisch beige-grauen Schimanski-Parka. Sein vorerst letzter Fall als «Schimanski» («Schuld und Sühne») lief am 30. Januar 2011 in der ARD.