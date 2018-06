Köln (dpa) - Sechs Jahre nach ihrem ersten Konzert in Deutschland kehrt die US-Sängerin Barbra Streisand in diesem Sommer zurück. Wie Streisand auf ihrer Homepage mitteilte, wird sie am 12. Juni in der Kölner Lanxess-Arena auf der Bühne stehen.

Auf ihrer Tour durch Europa gastiert die 70-Jährige zudem in London, Amsterdam und Paris. Weitere Daten und Orte sollen folgen.

Mitte 2007 war Streisand bei ihrer Tour durch Europa unter anderem auf der Waldbühne in Berlin aufgetreten. Der öffentliche Vorverkauf für ihr Konzert in Köln beginnt am 25. März.