Berlin (dpa) - Die FDP hat in der jüngsten Forsa-Umfrage wieder den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. In der Erhebung für den «Stern» und RTL gewinnen die Liberalen im Vergleich zur Vorwoche 2 Punkte hinzu, heißt es in einer Mitteilung.

Das ist ihr bester Wert seit fast einem Jahr. Die Union erreicht wie in der Vorwoche 40 Prozent. Die SPD verharrt bei 24 Prozent der Wähler, die Grünen verlieren einen Punkt und liegen bei 15 Prozent. Die Linke kommt auf 7 Prozent, die Piraten liegen bei 3 Prozent. Union und FDP sowie SPD, Grüne und Linke lägen derzeit mit je 46 Prozent gleichauf.

Gewählt wird in einem halben Jahr, am 22. September. Forsa befragte vom 11. bis 15. März insgesamt 2501 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten.