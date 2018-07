Ljubljana (AFP) Das slowenische Parlament hat am Mittwochabend die Mitte-links-Regierung von Ministerpräsidentin Alenka Bratusek bestätigt. Sie will sich nach eigenen Angaben darum bemühen, die harte Sparpolitik der Vorgängerregierung von Janez Jansa sozial verträglicher zu gestalten. Von den 88 anwesenden Abgeordneten stimmten 52 für die neue Koalitionsregierung bei 35 Gegenstimmen und einer Enthaltung. Der Regierung gehören vier Parteien an, davon waren zwei bereits an der konservativen Vorgängerregierung beteiligt.

