Suhl (SID) - Die Schieß-WM der Behindertensportler findet im kommenden Jahr in Suhl in Thüringen statt. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bekannt. Bei der WM vom 17. bis 26. Juli 2014 werden voraussichtlich mehr als 300 Athleten aus 50 Ländern in 14 Disziplinen antreten. Suhl hatte 2007 schon erfolgreich die Europameisterschaft ausgetragen.