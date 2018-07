Köln (SID) - Mit den Play-off-Viertelfinalspielen geht die Deutsche Eishockey Liga in ihre heiße Phase. Meister Eisbären Berlin startet gegen die Hamburg Freezers mit einem Heimspiel in die Serie best-of-seven. Vorrundensieger Adler Mannheim trifft auf den EHC Wolfsburg, die Kölner Haie haben die Straubing Tigers zu Gast und die Krefeld Pinguine messen sich mit dem ERC Ingolstadt. Erstes Bully ist um 19.30 Uhr.

In der Top-16-Runde der Euroleague kommt es am zwölften Spieltag zum "deutschen Duell" zwischen dem deutschen Meister Brose Baskets Bamberg und Alba Berlin. Offenbar chancenlos im Vergleich mit den europäischen Spitzenmannschaften hoffen beide Klubs nun zumindest auf einen Erfolg im direkten Duell. Das erste Aufeinandertreffen ging an Alba. Spielbeginn in der Frankenhölle ist um 20.45 Uhr.