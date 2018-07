Moskau (SID) - Russlands Präsident Wladimir Putin will ausländischen Sportlern bis Ende 2018 die Einreise zu Großereignissen nach Russland erleichtern. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ria Novosti plant Putin vor allem mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi sowie die Fußball-WM 2018 eine Aussetzung der Visumspflicht. "Bis 2018 finden in Russland rund 20 Sportveranstaltungen statt. Es wäre gut, den Athleten die Teilnahme zu vereinfachen", sagte Putin am Mittwoch auf einem Council-Meeting der Verbandspräsidenten in Moskau.