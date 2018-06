Miami (Florida/USA) (SID) - Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke (Lübeck) ist beim ATP-Turnier in Miami/Florida in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-89. setzte sich gegen den Slowenen Blaz Kavcic (82.) mit 7:6 (7:5), 6:3 durch. In der nächsten Runde bekommt es der 26-jährige Kamke mit dem an Position fünf gesetzten Argentinier Juan Martin del Potro zu, der zuletzt beim ATP-Masters in Indian Wells erst im Finale am Spanier Rafael Nadal gescheitert war.

Der Orscholzer Benjamin Becker trifft bei der mit 4,169 Mio. Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung zum Auftakt auf den Slowenen Aljaz Bedene. Tommy Haas (Los Angeles), Florian Mayer (Bayreuth) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) haben in der ersten Runde ein Freilos.