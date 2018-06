Köln (dpa) - Nach einem Motorradunfall in Köln schwebt ein Artist des Zirkus «Flic Flac» in Lebensgefahr. Fünf seiner Kollegen wurden bei dem Unfall bei einer Trainingsfahrt in der sogenannten «Todeskugel» ebenfalls verletzt. Die Neun waren auf Motorrädern durch die 6,50 Meter hohe Eisenkugel gerast. Ein Artist habe aus ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren und so den «Massencrash» ausgelöst, berichtete die Polizei in Köln. Ein weiterer Artist wurde schwer, vier andere leicht verletzt.

