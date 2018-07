Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry plant im Anschluss an die Nahost-Reise von US-Präsident Barack Obama ein Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu. Kerry werde Netanjahu wahrscheinlich am Samstag in Jerusalem treffen, hieß es am Mittwoch aus Regierungskreisen in Washington. Die israelische Zeitung "Haaretz" hatte berichtet, dass Kerry in einem Gespräch mit Netanjahu die Chance für einen Neustart im Friedensprozess mit den Palästinensern ausloten wolle.

