Washington (AFP) Angesichts des Hungerstreiks von Häftlingen im umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo hat das US-Verteidigungsministerium einen respektlosen Umgang der Wärter mit Koran-Exemplaren dementiert. "Es hat absolut keinen schlechten Umgang mit Koranausgaben gegeben", erklärte am Mittwoch der Chef der US-Truppen in Lateinamerika (Southcom), John Kelly, der für das US-Gefangenenlager auf Kuba zuständig ist. "Kein Koran wurde entweiht oder in irgendeiner Form unrechtmäßig behandelt." Entsprechende Behauptungen seien "Unsinn", fügte der hochrangige Pentagon-Vertreter hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.