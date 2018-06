New York (AFP) Eine kleine Schale hat ihrem Besitzer zu unverhofftem Reichtum verholfen: Die weiße Schüssel, für die er vor sechs Jahren auf einem Trödelmarkt drei Dollar gezahlt hatte, fand am Mittwoch bei einer Versteigerung in New York für 2,23 Millionen Dollar (1,79 Millionen Euro) einen neuen Abnehmer.

