Frankfurt/Main (dpa) - Der Kurs des Euro hat am Morgen nach dem Scheitern des Rettungspakets für Zypern weiter unter 1,29 US-Dollar notiert. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2877 US-Dollar.

Am Dienstagnachmittag war der Euro im Vorfeld der Parlamentsentscheidung bis auf 1,2846 US-Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit rund drei Monaten.

Zyperns Parlament hatte am Dienstagabend die geplante Zwangsabgabe auf Bankguthaben abgelehnt. Gegen das Paket stimmten 36 Abgeordnete, 19 enthielten sich der Stimme. Kein einziger stimmte dafür. Die politische Führung in Nikosia sucht nun fieberhaft nach einem Ausweg aus der drohenden Staatspleite. Das Geld in der zyprischen Staatskasse reicht nach früheren Regierungsangaben noch bis Mai.