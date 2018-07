Stockholm (SID) - Skilanglauf-Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk hat den letzten Sprintwettkampf des vorolympischen Winters gewonnen. Die Polin, die bereits vor dem Saisonfinale in Falun (22. bis 24. März) als Gesamtweltcupsiegerin feststeht, setzte sich in Stockholm in der klassischen Technik souverän vor der dreimaligen Olympiasiegerin Marit Björgen (Norwegen) und Kerttu Niskanen (Finnland) durch.

Den deutschen Läuferinnen blieben in der schwedischen Hauptstadt nur Nebenrollen. Für Hanna Kolb (Buchenberg) und Katrin Zeller (Oberstdorf) war im Viertelfinale Endstation. Denise Herrmann, Monique Siegel (beide Oberwiesenthal) und Nicole Fessel (Oberstdorf) waren bereits in der Qualifikation gescheitert.