Libreville (AFP) Die Rebellenallianz Séléka will in der Zentralafrikanischen Republik wieder den Kampf aufnehmen. Die Regierung habe ein 72-stündiges Ultimatum zur vollständigen Umsetzung des Friedensvertrages verstreichen lassen, sagte einer der Militärchefs der Aufständischen, Djouma Narkoyo, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Das Ultimatum ist abgelaufen. Wir kehren an die Waffen zurück." Dies heiße aber nicht, dass sofort Angriffe erfolgen würden.

