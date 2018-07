Moskau (AFP) Die Gespräche des zyprischen Finanzministers Michalis Sarris in Russland über einen Ausweg aus der Finanzkrise des Inselstaats sind am Mittwoch zunächst ohne Ergebnis geblieben. Sarris traf in Moskau seinen russischen Kollegen Anton Siluanow sowie Vize-Regierungschef Igor Schuwalow, einen engen Vertrauten von Präsident Wladimir Putin. Aus russischen Regierungskreisen verlautete anschließend, die Gesprächsrunde habe keine Ergebnisse gebracht.

