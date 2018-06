Rom (AFP) Der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel hat Papst Franziskus gegen Vorwürfe einer zu großen Nähe zur argentinischen Militärdiktatur in Schutz genommen. Der heutige Papst "hatte nichts mit der Diktatur zu tun, er war kein Komplize", sagte Esquivel am Donnerstag in Rom nach einem Treffen mit Franziskus, der vor seiner Wahl zum katholischen Kirchenoberhaupt Erzbischof von Buenos Aires war.

