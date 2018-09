Frankfurt/Main (dpa) – Der Dax hat am Donnerstag unter der Unsicherheit über die weitere Entwicklung in Zypern und enttäuschenden Konjunkturdaten gelitten.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,09 Prozent tiefer bei 7915 Punkten. Damit stoppte er zunächst seinen Erholungsversuch vom Vortag und prallte von der 8000-Punkte-Marke wieder nach unten ab.

Der MDax mittelgroßer Werte gab um 0,44 Prozent auf 13 350 Punkte nach und der TecDax verlor 0,79 Prozent auf 914 Punkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) teilte mit, Zypern könne nur bis kommenden Montag auf Hilfskredite zählen. Auch die Hoffnungen auf Unterstützung aus Russland zerschlugen sich: Der zyprische Finanzminister sagte, von dort könnte es zwar Investitionen, aber keine neuen Kredite geben. Zudem hieß es einem Medienbericht zufolge aus dem russischen Wirtschaftsministerium, dass die Probleme in Zypern nicht in naher Zukunft gelöst werden dürften.

Unterdessen legte die Inselrepublik nach einer Krisensitzung in Nikosia eine Alternative für das gescheiterte Rettungspaket vor: Ein Fonds soll Staatsanleihen ausgeben und so einen eigenen Beitrag zu internationalen Beistandskrediten leisten. Darüber hinaus belasten Börsianern zufolge insgesamt schwache Konjunkturdaten aus Europa und den USA.

Ansonsten standen zahlreiche Unternehmenszahlen im Fokus. Die Aktien von Lanxess büßten nach endgültigen Zahlen des Spezialchemiekonzerns für 2012 und enttäuschenden Aussagen zum ersten Quartal über sechs Prozent ein. Damit belegten sie den letzten Platz im Dax.

Die Titel des Softwarekonzerns SAP bekamen mit minus zwei Prozent die enttäuschenden Zahlen von US-Konkurrent Oracle zu spüren. Derweil legten die Aktien des Elektrokonzerns Siemens und des Konsumgüterherstellers Beiersdorf dank Hochstufungen um knapp zwei beziehungsweise gut ein halbes Prozent zu.

Am MDax-Ende litten die Gildemeister-Titel mit eine Minus von über fünf Prozent unter der bevorstehenden Kapitalerhöhung im Zuge einer stärkeren Verflechtung mit dem japanischen Branchenkollegen Mori Seiki. Talanx zeigten sich kaum bewegt, nachdem der jüngst an die Börse gegangene Versicherungskonzern trotz eines Gewinnsprungs die Erwartungen enttäuscht hatte. Indes profitierte Brenntag mit plus dreieinhalb Prozent von einem Rekordergebnis des Chemikalienhändlers.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,08 Prozent am Vortag auf 1,09 Prozent. Der Rentenindex Rex legte um 0,04 Prozent auf 135,20 Punkte zu. Der Bund-Future gewann 0,28 Prozent auf 144,53 Punkte. Der Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2910 (Mittwoch: 1,2945) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7746 (0,7725) Euro.