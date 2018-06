Dresden (AFP) Die Integrationsminister der rot-grün regierten Bundesländer haben sich für die doppelte Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Die Mehrheit der Integrationsministerkonferenz sei sich einig, "dass das Verbot der Mehrstaatigkeit nicht in unsere Zeit passt", erklärte Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Guntram Schneider (SPD) am Donnerstag zum Abschluss des Ministertreffens in Dresden.

