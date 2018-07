Berlin (AFP) Die schwarz-gelbe Koalition will das Neonazi-Aussteigerprogramm Exit vor dem drohenden Aus bewahren. Bei ihrem Spitzentreffen am Abend im Kanzleramt wollten die Vertreter von CDU, CSU und FDP die Fortführung des Programms beschließen, hieß es am Donnerstag in Koalitionskreisen. Die Mittel dafür sollten aus dem Bundeshaushalt kommen.

