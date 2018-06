Bochum (AFP) Bei Opel in Bochum hat am Donnerstagmorgen die Abstimmung der Belegschaft über den Sanierungsplan des kriselnden Autoherstellers für seine deutschen Werke begonnen. Mit einem Ergebnis der Abstimmung werde am späten Nachmittag oder frühen Abend gerechnet, sagte ein Sprecher des Bochumer Betriebsrates. Zum Beginn der Spätschicht finde eine weitere Betriebsversammlung statt, in der Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall über die Folgen des Opel-Zukunftsplans für den Standort Bochum informierten. In der Frühe seien Nacht- und Frühschicht informiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.