Berlin (AFP) Die SPD hat zum Equal-Pay-Day auf Umsetzung ihres Entgeltgleichheitsgesetzes gedrungen. Die Vize-Vorsitzende der Partei, Manuela Schwesig, kritisierte am Donnerstag im NDR, CDU und FDP hätten das Gesetz im Bundestag abgelehnt, sonst aber täten die CDU-Ministerinnen so, "als ob sie etwas für Frauen machen wollen". Das Entgeltgleichheitsgesetz würde Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten verpflichten, ihre Lohnstrukturen offenzulegen. So ließen sich Lohnungleichheiten feststellen und auch beseitigen, sagte Schwesig. "Das würde schon einen riesigen Prozess in Gang bringen."

