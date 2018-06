Brüssel (AFP) Bei ihren Verhandlungen über eine Normalisierung ihrer Beziehungen stehen Serbien und das Kosovo offenbar kurz vor einer Einigung. "Ich denke, wir sind einer Lösung in den schwierigsten Fragen sehr nah", sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton am späten Mittwochabend nach einem Treffen mit den Regierungschefs von Serbien und des Kosovo, Ivica Dacic und Hashim Thaci, in Brüssel. Dacic und Thaci kämen am 2. April zu einem "abschließenden Treffen" zusammen, ihrem achten Treffen in Brüssel seit Wiederaufnahme des unter EU-Vermittlung geführten Dialogs im Oktober 2012.

