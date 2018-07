Alfortville (AFP) Mit einem 20-Punkte-Programm will die sozialistische Regierung in Paris den notleidenden Wohnungsbau in Frankreich ankurbeln. Die Mehrwertsteuer für den sozialen Wohnungsbau soll von derzeit sieben auf fünf Prozent abgesenkt werden, wie Präsident François Hollande am Donnerstag in Alfortville in der Nähe von Paris bekanntgab. Renovierungsarbeiten von Privatpersonen zur Energieeinsparung sollen mit 1350 Euro subventioniert werden. Auch soll die Möglichkeit von Einsprüchen gegen Baugenehmigungen begrenzt werden.

