Paris (AFP) Der Bruder des islamistischen Attentäters von Toulouse bleibt weiter in Untersuchungshaft. Ein französischer Haftrichter verweigerte Abdelkader Merah ein Jahr nach der Attentatserie mit sieben Toten eine Freilassung, wie sein Anwalt am Donnerstag in Paris sagte. Der Richter habe aber eine mögliche Haftentlassung mit elektronischem Armband "in naher Zukunft" in Aussicht gestellt, sagte der Anwalt weiter. Abdelkader Merah wird Komplizenschaft mit seinem Bruder Mohamed vorgeworfen.

