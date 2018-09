Rom (SID) - Sieben Wochen nach seiner Verletzung hat Miroslav Klose bei Lazio Rom wieder das Training aufgenommen. Der deutsche Fußball-Nationalstürmer soll nach seiner Knieblessur voraussichtlich am 30. März beim Serie-A-Spiel gegen Catania Calcio sein Comeback feiern, berichtete die italienische Sporttageszeitung Corriere dello Sport am Donnerstag. Trainer Vladimir Petkovic setze auf ihn, sollte der Teamarzt grünes Licht geben. Laut dessen Angaben schreite Klose mit seinem Reha-Programm aber gut voran.

Der ehemalige Münchner hatte sich am 3. Februar beim Meisterschaftsspiel gegen den FC Genua verletzt. Zuletzt rutschte Lazio mit drei Liga-Niederlagen in Serie auf Platz sieben ab. Ohne Klose holten die "Biancocelesti" in sechs Spielen der Serie A nur vier Punkte und verabschiedeten sich aus den Champions-League-Rängen. In der Europa League sind die Römer auch ohne Klose ins Viertelfinale eingezogen.